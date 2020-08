Bien que déjà dramatique, le bilan des inondations en Afghanistan n’est que provisoire. Au moins 70 personnes ont péri dans des crues soudaines provoquées par d’intenses précipitations dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Charikar, au nord de Kaboul. Les chiffres sont régulièrement actualisés par Abdul Qasim Sangin, chef de l’hôpital de la province de Parwan.

