Sur les traces du douc, le singe le plus coloré du monde

Un douc à pattes rousses. — CTK

Sur son corps, un pelage gris blanc. Jusque-là, rien de très original. Mais pour le reste, le douc à pattes rousses est un véritable carnaval ambulant. Voyez plutôt : une longue queue toute blanche, un visage orangé, mais aussi et surtout des « jambières » rousses sur ses pattes inférieures.

Une combinaison qui fait de ce singe d’ Asie du Sud-Est l’un des plus colorés du monde. En plus, le douc adore la compagnie. Mais pour l’apercevoir, mieux vaut compter sur la chance : vivant dans la canopée des forêts humides, il ne descend que très rarement au sol. Envie d’en savoir plus sur ce primate bariolé ? Notre partenaire, Brut, vous en dit plus dans cette vidéo :