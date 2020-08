Un jeune ours a été filmé de près par un randonneur andorran. — Sergi Gasto / capture écran

Pouvoir croiser la route d’un ours dans les Pyrénées est assez rare. Si des randonneurs ont déjà pu capter les promenades de certains ursidés à distance du côté de l’Ariège ou du Val d’Aran, c’est une rencontre bien plus rare sur les contreforts de l'Andorre.

C’est pourtant bien là qu’un habitant de la Principauté a pu filmer durant plusieurs secondes l’échappée belle d’un jeune ours. Il se trouvait à près de 2.500 mètres d’altitude, près du pic de Sanfonts, non loin de la frontière où se croisent l’Espagne, la France et l’Andorre, lorsque son objectif a capté les déambulations d’un ours.

Ce dernier grimpait une pente, l’air alerte, à seulement 400 mètres du randonneur qui se trouvait avec un ami à la fin du mois de juillet.

A la recherche de viande fraîche de mouflon

Ferran Teixidó, un des responsables des « cos de banders » qui s’occupe de la surveillance de la faune et la flore pour le gouvernement andorran, a indiqué au journal Diari Andorra que le jeune animal était certainement à la recherche de viande fraîche de mouflon.

Lors du dernier comptage officiel de recensement rendu public par l’équipe française chargée du suivi du plantigrade, les Pyrénées en dénombraient plus d’une cinquantaine. Un chiffre qui a certainement grossi depuis, des oursons en sortie de tanière ayant été repérés au cours du printemps et de l’été.