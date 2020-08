Mei Xiang mange une branche de bambou pour son petit-déjeuner, le 6 janvier 2014 au Smithsonian National Zoo de Washington — Paul J. Richards AFP

Mei Xiang, la femelle panda du zoo de Washington ( Etats-Unis), devrait avoir un nouveau bébé dans les prochains jours. Une échographie a révélé un fœtus en pleine forme, a annoncé le zoo lundi.

Les vétérinaires ont vu « des mouvements prometteurs » lors de l’examen de Mei Xiang, a indiqué le Smithsonian’s National Zoo sur Twitter. « Son fœtus bougeait et nageait dans le liquide amniotique, sa colonne vertébrale et son flux sanguin étaient visibles. »

🐼🐾 Keep your paws crossed! Today, Zoo veterinarians saw exciting movements during giant panda Mei Xiang’s ultrasound. Her fetus was kicking + swimming in the amniotic fluid, and its spine + blood flow were visible. We hope to have a healthy cub in the coming days! #PandaStory pic.twitter.com/kcTcHGvonI — National Zoo (@NationalZoo) August 17, 2020

Retour en Chine en décembre

Mei Xiang, âgée de 22 ans, a été inséminée artificiellement le 22 mars avec la semence congelée de son congénère Tian Tian, qui fêtera ses 23 ans à la fin du mois. L’enclos des pandas est actuellement fermé aux visiteurs pour fournir à Mei Xiang le calme nécessaire. Une « panda cam », accessible sur le site Web du zoo, la filme 24 heures sur 24.

🐼🤞 Our vets detected tissue consistent with fetal development during giant panda Mei Xiang’s ultrasound today. It's too early to tell if the tissue is a viable developing fetus. 🐾 Paws crossed for a healthy cub or cubs. Watch live on the 🖥️ panda cam! https://t.co/hYJCDyVbuB — National Zoo (@NationalZoo) August 14, 2020

Les pandas sont un instrument diplomatique pour la Chine. Depuis son arrivée à Washington en 2000, Mei Xiang a déjà eu trois bébés, qui sont retournés en Chine après leur quatrième anniversaire. Mei Xiang et Tian Tian doivent repartir en décembre prochain. L’accord prévoit aussi le paiement de 500.000 dollars par an du zoo pour soutenir les efforts de conservation de l’espèce, classée comme « vulnérable », en Chine.

Moins de 2.000 pandas géants vivent encore dans leur habitat naturel au centre de la Chine. Six cents autres vivent dans des zoos et des centres de reproduction à travers le monde. Avec un patrimoine génétique proche de celui de l’ours, le panda se nourrit exclusivement de bambou. Il pèse une centaine de kilos et mesure jusqu’à 1,80 m. Sa particularité est de posséder six doigts et son nom signifie littéralement « chat-ours ».