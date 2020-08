Une guêpe, plongée dans un pot de miel. — AFP PHOTO DDP/MICHAEL URBAN GERMANY OUT

C’est sans doute un des insectes les plus mal aimés. Et pourtant, non, les guêpes ne servent pas à rien. Elles ont même un intérêt crucial dans l’équilibre naturel car elles régulent les populations d’insectes et servent de nourriture aux oiseaux. L’entomologiste Nicolas Moulin explique tout cela et la raison du grand nombre de guêpes actuellement dans cette vidéo de notre partenaire Brut à regarder ci-dessous.