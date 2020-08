Un incendie dans les Alpes-Maritimes en février dernier. — C. Sartor / Sdis 06

Comme chaque été, la prudence est de mise pour celles et ceux qui sillonneront les forêts très sèches du pays. On estime en effet que plus de 80 % des feux de forêts sont d’origine humaine.

Les bons réflexes sont connus : ne laisser aucun déchet​, s’abstenir de fumer, proscrire les barbecues ou les feux de camp, et garder l’œil ouvert lorsqu’on traverse une zone boisée. A la moindre fumée, prévenez les secours. Votre vigilance peut sauver des hectares de forêt… et des vies.

Si vous vous trouvez face à un départ de feu, vous pouvez tenter de l’éteindre, à condition que vous ne vous mettiez pas en danger. Dans le cas contraire, éloignez-vous le plus rapidement possible selon un axe perpendiculaire à la propagation de l’incendie et appliquez un linge humide contre votre bouche et votre nez : il réduira les effets de la fumée. Notre partenaire Brut complète ces consignes dans la vidéo ci-dessous.