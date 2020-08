Deux bélugas originaires de Chine ont retrouvé l’eau de mer ce week-end dans un sanctuaire marin en Islande. « Petite Blanche » et « Petite Grise », deux femelles de 4 m de long et 900 kg chacune, sont arrivées ce vendredi dans les piscines de Klettsvik.

Les deux baleines blanches, âgées de 13 ans, vont séjourner quelques semaines dans le sanctuaire marin avant d’être relâchées en semi-liberté dans une réserve naturelle de 32.000 m2. L’association Sea Life Trust, qui a mené le projet, a publié des vidéos de leur arrivée.

Underwater fun 🐳



It won't be long until Little White and Little Grey will have a whole new playground, which means lots of underwater fun to be had! pic.twitter.com/gEqX6wNRvc