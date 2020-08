Un porc-épic sur ses gardes — ARDEA/MARY EVANS/SIPA

Le bézoard est une masse d’aliments non digérés qui s’accumulent dans les intestins de certains ruminants jusqu’à former une sorte de caillou, qu’on appelait autrefois pierre de fiel ou perle d’estomac. On en trouve dans la panse des chèvres, dans les intrigues d' Harry Potter et, malheureusement pour eux, dans les intestins de quelques porcs-épics.

« Malheureusement », car cet amas bénin est considéré par certains en Asie comme un puissant médicament, même si ses vertus n’ont jamais été prouvées. Le bézoard se vend aujourd’hui, réduit en poudre, à 150 dollars le gramme, un trésor pour les braconniers qui se sont mis depuis à traquer le porc-épic partout où il vit. Pour comprendre la menace qui pèse sur cet animal singulier, notre partenaire Brut a concocté une petite vidéo