La fausse orque dispose d'une mâchoire solide qu'elle met parfois à profit pour manger des bébés baleines. — Brut

Vous pouvez la traiter d’imposteur mais faites quand même attention, elle pèse deux tonnes. La fausse orque est un cétacé méconnu bien que relativement fréquent dans les eaux profondes du globe… et les delphinariums, qui aiment l’apprivoiser.

Cet animal grégaire, qui n’est une orque ni un dauphin malgré la relative ressemblance, se déplace en petits groupes et chasse principalement des poissons. Parfois, la fausse orque s’attaque à de jeunes requins et des baleineaux qu’elle assomme grâce à sa puissante queue et les découpe avec ses dents pointues.

Dans certains coins du Pacifique, on la mange mais sur cette vidéo de notre partenaire Brut, on ne fait que la regarder. Alors, on plonge ?