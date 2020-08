Des kayakistes (illustration) — Mathieu Morverand ADT Ardèche

C’est l’été, et coronavirus oblige, les grands voyages sont remis à plus tard. C’est l’occasion parfaite pour découvrir des paysages méconnus de l’Hexagone. Aujourd’hui, on vous emmène dans les gorges du Tarn, qui ne sont pas les plus connues de France. Elles sont dans le Sud-Ouest, et classées au patrimoine de l’Unesco.

Pour découvrir ces très beaux paysages de roches surplombés par endroits de maisons troglodytes, on ne peut que vous conseiller de visionner cette vidéo de notre partenaire Brut.