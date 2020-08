Une zone de déforestation illégale en Amazonie en 2018 (illustration). — Felipe Werneck/AP/SIPA

Années après années, l’Amazonie continue de subir de plus en plus violemment les attaques du feu. Le nombre des incendies dans la partie brésilienne de cette forêt a augmenté de 28 % le mois dernier par rapport à juillet 2019. Ces données satellitaires publiées samedi alimentent les craintes que la plus grande forêt tropicale du monde ne soit à nouveau dévastée par les feux cette année.

Plus de 1.000 incendies le 30 juillet

L’Institut spatial national du Brésil, l’INPE, a identifié 6.803 incendies dans la région amazonienne en juillet 2020, contre 5.318 l’année précédente. Sur la seule journée du 30 juillet, les satellites ont détecté 1.007 incendies, le pire jour pour un mois de juillet depuis 2005, a souligné l’ONG de défense de l’environnement Greenpeace. Ce chiffre est encore plus inquiétant pour les chercheurs car 2019 a déjà été une année dévastatrice pour la forêt, provoquant des manifestations de protestation dans le monde entier.

Incendier pour défricher

Les incendies ont essentiellement pour but de défricher illégalement des terres afin de laisser la place à l’agriculture, à l’élevage ou à l’exploitation minière. Les militants écologistes accusent d’ailleurs le président Jair Bolsonaro, notoirement sceptique sur le changement climatique, d’encourager la déforestation avec des appels à ouvrir la forêt tropicale à l’activité agricole et à l’industrie. « La stratégie du gouvernement de mener des opérations de diversion médiatique ne fonctionne pas sur le terrain », a déclaré le porte-parole de Greenpeace Brésil, Romulo Batista.

Les six premiers mois de 2020 ont été la période pendant laquelle la déforestation de l’Amazonie brésilienne a été la plus importante depuis que des statistiques existent. Selon les données de l’INPE, 3.069 kilomètres carrés ont été rasés. Si une partie importante de ces zones où les arbres ont été abattus est incendiée en 2020, la situation pourrait devenir catastrophique, avertissent les experts.