VIDEO. Ces chiens qui suivent une formation

Un futur chien guide d'aveugle. (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

Et le vôtre, il fait quoi dans la vie ? Policer, guide d'aveugle ou sauveteur ? Vous l’aurez compris, on parle de chiens et de l’aide qu’ils peuvent apporter au quotidien à des particuliers ou des professionnels. Mais pour le meilleur ami de l’homme comme pour tout à chacun, ça ne s’improvise pas de rechercher un skieur enfoui sous la neige ou d’aider un malvoyant à se diriger. Il faut passer par une formation. De trois mois à deux ans, selon la spécialisation.

Suivez Maïko, Nako ou Loulou dans leur apprentissage avec notre partenaire Brut.