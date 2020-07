Un chat viverrin, félin aimant l'eauet spécialisé dans la chasse aux poissons. — Brut

Patrick Duffy et L’homme de l’Atlantide ont trouvé leur animal​ de compagnie : le chat viverrin. Ce félin du sud-est de l'Asie adore l’eau ! Son habitat ? Les marais et les mangroves. De fait, ce chat sauvage, plus grand et plus lourd qu' un chat domestique, est adapté à la nage et à la plongée avec une tête allongée et des pattes avant partiellement palmées. Et pour se protéger de l’eau froide, il arbore une fourrure dense.

Notre partenaire Brut vous livre tous les secrets du chat viverrin, seul félin spécialisé dans la chasse aux poissons.