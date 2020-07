Le stockage en sous-sol est une solution pour réduire les émissions de carbone (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Le stockage du CO2, une solution limitée pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Trois régions de France pourraient être concernées selon l’Ademe.

Il s’agit des Hauts-de-France, de la Normandie et de la Nouvelle-Aquitaine.

Stocker la pollution à défaut de l’éviter. La France s’est donné l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. S’il est effectivement prévu de travailler à une réduction des émissions de CO2 dans les processus de production de certaines industries, d’autres, parmi les plus polluantes, devront se tourner vers la solution « incontournable » du stockage. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a ainsi rendu un avis pour la mise en œuvre de cette solution, sous conditions, dans « trois zones spécifiques du territoire français »: la Normandie, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.

Le captage-stockage géologique du carbone (CSC) est une technologie permettant de récupérer le CO2 dans les fumées des usines avant de le transporter pour le stocker dans le sous-sol et ainsi éviter son émission dans l’atmosphère. Il s’agit d’une solution onéreuse qui demande aussi de longues années de développement pour être aboutie. Des contraintes « techniques, géologiques, économiques, réglementaires et sociétales » élevées qui, selon l’Ademe, ne permettent une mise en œuvre que dans les Hauts-de-France (autour de Dunkerque), en Normandie (Le Havre et Rouen) et en Nouvelle-Aquitaine (Lacq).

100 à 150 euros, le coût d'une tonne captée-stockée

En effet, dans ces secteurs sont regroupées des industries fortement émettrices de carbone dont les processus de production ne peuvent être profondément modifiés pour décarboner leurs activités. Ces zones ont aussi l’avantage de se trouver à proximité de sites de stockage potentiels, essentiellement situés en mer. Deux critères qui, selon l’Ademe, rendent envisageable la mise en place d’infrastructures de captage et de transport du CO2 même si le coût de la solution demeure élevé. A ce jour, le coût d’une tonne de CO2 évitée grâce au CSC est de 100 à 150 euros.

Outre l’aspect économique, l’Agence de la transition écologique alerte sur le « défi d’acceptation sociétal » qu’implique le CSC. En effet, l’Ademe met en avant les « risques technologiques et sanitaires potentiels » faisant du CSC un « pari risqué » ne devant entrer dans la stratégie de décarbonation qu’en « dernière étape. »