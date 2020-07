Des déchets sur une plage de Vendée. (Illustration) — Mario FOURMY/SIPA

En kayak, en vélo ou avec un masque et des bouteilles, ils nettoient les mers. Canettes de bières, mégots, bidon d’huile… Que ce soit à Copenhague, à Acapulco ou à Mimizan, de nombreux déchets souillent plages et bords de mer. Pour les dépolluer, ces citoyens proposent des activités gratuites aux locaux et aux touristes.

Une visite gratuite de Copenhague en kayak, c’est ce qu’offre Tobais Weber-Andersen, fondateur de Green Kayak. En contrepartie, pendant votre escapade dans les canaux, vous ramasserez les déchets qui flottent dans l’eau. Big'Up Cyclean propose une initiative similaire à Mimizan avec ses balades écolos à vélo pour nettoyer les plages landaises. José Juan Cejudo Flores et ses amis plongeurs écologistes volontaires tentent également de garder les plages propres d’Acapulco et d’extraire des fonds marins les déchets solides.

Découvrez avec notre partenaire Brut, comment ces trois initiatives citoyennes se mobilisent contre la pollution des mers.