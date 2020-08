Vue aérienne du village de Kivalina en Alaska. — Joe Raedle / Getty

Une vue aérienne d’un drone montre Kivalina, un village situé à la toute fin d’un récif barrière entre un lagon et la mer des Tchouktches, en Alaska.

Kivalina et quelques autres villages côtiers indigènes de l’Alaska font face au réchauffement de l'Arctique, qui a entraîné la fonte de glaces protégeant les côtes de l’île des tempêtes et de l’érosion côtière. Conséquence de cette hausse des températures, les hivers sont plus courts et la pêche moins abondante.

Cette vidéo de Brut fait le point sur la vie à Kivalina alors que le réchauffement climatique met en péril le quotidien de ses habitants.