« Au début on avait peur des serpents, maintenant on les connaît un peu mieux. » Et pour cause, Geneviève Briançon, en croise régulièrement… au fond de l’eau. Avec quatre autres grands-mères, elle fait 2 km de natation tous les jours pour répertorier les serpents marins et aider la biologiste marine Claire Goiran à mieux connaître les impacts de la pollution sur la vie sous-marine.

« Ça représente du temps de travail énorme que les scientifiques ne pourraient absolument pas financer », explique Claire Goiran. Pour découvrir les Fantastiques Grands-mères (c’est leur petit surnom) en action, lancez la vidéo de notre partenaire Brut :