A picture taken on November 6, 2016 shows a seven-week old fennec fox (Vulpes zerda) at the Ramat Gan Safari zoo near the Israeli coastal city of Tel Aviv. / AFP PHOTO / JACK GUEZ — JACK GUEZ/AFP

On le connaît pour ses grandes oreilles et sa toute petite taille. Le fennec est un renard des zones arides du continent africain, parfaitement adapté à son environnement.

Plus petit que la plupart des chats,​ il mesure entre 18 et 22 cm de hauteur et dépasse rarement les 40 cm de longueur.

Cette vidéo de Brut vous dit tout de ce renard des déserts.

