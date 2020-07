David Hallyday et PETA s'associent contre les cirques animaliers — 20 Minutes

David Hallyday démontre une nouvelle fois son engagement pour la cause animale en s’associant à l’ONG PETA, dans sa nouvelle compagne contre les cirques animaliers.

En janvier 2020 déjà, le chanteur avait participé à une campagne de sensibilisation sur le même thème. Poings liés par des chaînes, il dénonçait le traitement réservé aux animaux dans les cirques, qu’il comparait à des prisons.

Dans la nouvelle vidéo choc de PETA, que 20 Minutes vous présente en exclusivité, il appelle une nouvelle fois les Français à se joindre à son combat et interdire « l’exploitation des animaux ». Il rappelle que les municipalités de Paris, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Dijon ont déjà interdit la présence de ces cirques animaliers, et que plus d’une vingtaine de pays de l’Union Européenne les ont interdit sur tout leur territoire.