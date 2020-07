Le glacier Pastoruri au Pérou, ici en août 2016, est victime du changement climatique. — Martin Mejia / AP / Sipa

Moins de glaciers, plus de lacs. C’est le constat dressé par l’Autorité nationale de l’eau (ANA) du Pérou, dans un rapport qui concerne la période 1948-1959. « Le Pérou a perdu 51 % de sa surface glaciaire au cours des 50 dernières années en raison des effets du changement climatique sur ces réserves d’eau solide, indique ce texte. Les glaciers sont des écosystèmes très sensibles au changement climatique. Au cours des dernières décennies, les effets ont été plus évidents, entraînant une diminution notable de la masse des glaciers et la formation de nouveaux lacs. »

Le Pérou compte plus de 8.000 lacs de montagne. Le glacier Pastoruri, long de 5.200 mètres et situé dans la région d’Ancash, au nord du pays, est considéré comme l’un des joyaux touristiques du parc national de Huascarán. Il est aussi le plus touché avec plus de 50 % de sa surface fondue en raison du changement climatique.

#Yanamarey, el nevado peruano que está condenado a desaparecer en 10 años. Si en 1972 tenía 1.35 km2, actualmente cuenta con 0.29 km2 ► https://t.co/po5cqkzlve Por @laurbinasa pic.twitter.com/e9ys7zuLQn — Perú El Comercio (@PeruECpe) December 1, 2017

« Entre 1980 et 2019, il a reculé de plus de 650 mètres, formant un nouveau lac en contact avec le glacier et qui continue de croître », selon le rapport. Les glaciers d’Uruashraju et de Yanamarey, également situés dans la région d’Ancash, ont reculé en moyenne d’un kilomètre entre 1948 et 2019.

Treize glaciers sous surveillance

Le Pérou compte au total 2.679 glaciers représentant environ 2.000 km². Au niveau national, l’ANA surveille 13 glaciers situés dans le centre et le sud du pays.

Le Pérou possède la plus grande chaîne de montagnes tropicales et 71 % des glaciers tropicaux du monde, ainsi que 27 des 32 climats du monde, selon l’ANA.