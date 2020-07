Laurence Tubiana, ambassadrice de la France sur les questions climatiques et directrice de la Fondation pour le climat, est aussi co-présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. — : FERNANDO VILLAR/EFE/SIPA

Non, Laurence Tubiana « ne souhaite pas » rentrer dans le nouveau gouvernement de Jean Castex. La cheville ouvrière de la Cop21 et de la Convention citoyenne pour le climat a mis les choses au clair ce samedi alors que son nom était évoqué dans la presse pour le ministère de l'Ecologie.

« Vigilante sur la mise en œuvre des pistes »

« Je ne crois plus à la politique des petits pas », a-t-elle souligné. « Il me semble que je suis plus utile là où je suis et en étant vigilante sur la mise en œuvre des pistes » avancées par la Convention citoyenne.

« Je n’ai pas eu de contacts » pour entrer au gouvernement, a aussi assuré cette universitaire et diplomate, respectée dans la sphère environnementale.

La nomination de Jean Castex, issu de la droite, au poste de Premier ministre, a-t-elle joué dans sa position ? « Je ne peux pas le dire. Je ne le connais pas. C’est un homme sans doute sérieux et responsable », mais ce « n’est pas une figure de référence dans les domaines qui me mobilisent ».

« Un gouvernement plus technocratique, ce n’est pas ce que je cherche », dit encore « cette femme de gauche et écologiste », qui souhaite continuer sa « réflexion sur une feuille de route et une plateforme » qui mettrait la « justice sociale » au cœur de la transformation écologique.