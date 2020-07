TENSIONS Le président de la fédération des chasseurs de l’Ariège affirme que certains de ces adhérents ont reçu des menaces de mort. Un phénomène qui s’est accentué depuis qu’un ours a été abattu à Ustou, le 9 juin

Il n’a pas participé à la conférence de presse des représentants d’agriculteurs et d’éleveurs ce jeudi matin à Toulouse. Mais Jean-Luc Fernandez est venu en appui de ces professionnels qui avaient décidé de boycotter la réunion du groupe « pastoralisme et ours » à la préfecture de région, à quelques mètres de là.

Devant la cathédrale Saint-Etienne, le président de la fédération des chasseurs de l’Ariège a témoigné de la situation de plus en plus tendue dans son département entre opposants et partisans du plantigrade. « 14 plaintes ont déjà été déposées depuis le début de l’année », explique-t-il.

Ces démarches peuvent concerner des palombières ou des postes de tirs détruits, des agressions verbales, mais pas seulement. « Des chasseurs en Ariège reçoivent des menaces de mort » lance Jean-Luc Fernandez, qui a constaté une hausse de ces actes, notamment sur les réseaux sociaux, depuis qu’un ours a été retrouvé tué par balles à Ustou, le 9 juin.

La chasse, « un acquis de la Révolution »

S’il « condamne cet acte », le responsable cynégétique indique aussi que « la chasse était fermée » et qu’« aucun chasseur n’était présent sur les lieux ce jour-là ». « La chasse est un acquis de la Révolution », poursuit-il.

Samedi, une « grande journée pyrénéenne pour les libertés » est prévue à l’étang de Lers à l’initiative d’Ariège Ruralité, regroupement de plusieurs collectifs dont la fédération départementale de chasse. Pendant ce temps, des militants favorables à l’ours se regrouperont à Toulouse. L’apaisement attendra.