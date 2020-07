ANIMAUX Sécheresse, déforestation et récents incendies expliqueraient cette possible extinction

Australie: Le koala pourrait disparaître du Sud de l'Australie d'ici à 2050 — 20 Minutes

Huit mois après les incendies qui avaient ravagé le sud de l'Australie et décimé une partie de l’espèce, les koalas sont plus que jamais en danger. Un rapport du parlement régional vient d’être publié et le constat est sans appel. Si le gouvernement n’intervient pas rapidement pour protéger l’espèce, le koala s'éteindra en Nouvelle-Galles du Sud avant 2050.

Sécheresse, déforestation et récents incendies expliqueraient cette possible future extinction. Les feux qui ont touché le Sud australien fin 2019 ont été particulièrement meurtriers pour l'espèce. Mais le réchauffement climatique joue aussi un rôle car il augmente ces situations à risque pour les koalas.

Le rapport appelle à accroître les fonds dédiés à la protection des koalas et à développer les politiques visant à réduire le réchauffement climatique.