Les derniers Watts de Fessenheim — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

C’est une page d’histoire qui se tourne à Fessenheim, et parfois, l’histoire est pressée. Voilà peut-être pourquoi la procédure d’arrêt définitif du second réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim a débuté lundi à 16 h 30, avec quelques heures d’avance sur l’horaire annoncé, un crépuscule célébré comme une victoire par les antinucléaires mais vécu comme un crève-cœur par les salariés et les habitants.

L’opération, similaire à celle qui avait conduit à l’arrêt du premier réacteur le 22 février, devait commencer à 23 h 30 mais a finalement débuté sept heures plus tôt, a annoncé une porte-parole d’EDF, sans avancer de raison particulière.

La plus vieille centrale de France

La puissance de ce réacteur à eau pressurisée (la technologie qui équipe les 56 réacteurs restants du parc français) de 900 mégawatts va fléchir doucement jusqu’à atteindre 8 % de sa capacité, normalement vers 23 h 30, la centrale étant alors définitivement déconnectée du réseau électrique. "Et voilà. La baisse de charge démarre… Quelle douleur c’est inhumain ce qui se passe", a tweeté l’antenne CGT de la centrale.

Installée en bordure du Rhin, près de l’Allemagne et de la Suisse, la plus vieille centrale de France livre ainsi ses derniers watts, point final après des années de remous, de débats et de reports de son arrêt.

Energie joyeuse ou colère

Quelques heures de gagnées donc, qui ne changeront rien au fait que le démantèlement de la centrale s’annonce long. 15 ans sont prévus pour démonter les deux réacteurs, à commencer par l’évacuation du combustible hautement radioactif prévu pour s’achever en 2023. Le démantèlement proprement dit, inédit en France à cette échelle, devrait débuter à l’horizon 2025 et se poursuivre au moins jusqu’en 2040.

Victoire pour les antinucléaires français, allemands et suisses, dont certains ont milité pendant des décennies contre Fessenheim, cette fermeture suscite au contraire la colère des salariés de la centrale et de la plupart des 2.500 habitants de la bourgade éponyme. Seuls soixante salariés EDF resteront pour conduire son démantèlement vers 2024. Fin 2017, ils étaient encore 750, auxquels il convenait d’ajouter 300 prestataires.