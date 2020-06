Vue aérienne de la centrale nucléaire de Fessenheim. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Le second réacteur de la centrale nucléaire Fessenheim, arrêté automatiquement vendredi matin, quatre jours avant l’arrêt définitif de la centrale alsacienne, a finalement redémarré ce samedi après-midi et a été reconnecté au réseau « à 18 h 30 », a-t-on appris de sources concordantes.

Le réacteur, qui devait initialement redémarrer à 11 h 30, est finalement reparti samedi après-midi avec quelques heures de retard, selon les données disponibles sur le site de Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau à haute tension. Il a été raccordé au réseau à 18 h 30 et devrait atteindre sa pleine puissance dans la soirée.

Des « opérations de maintenance » qui peuvent « prendre du temps »

« L’opération de redémarrage (du réacteur n° 2) est en cours » et le « raccordement au réseau » est prévu samedi « à 17 h », avait indiqué dans la matinée un porte-parole d’EDF, insistant sur le fait que ce contretemps n’avait « rien de majeur ». « C’est la procédure habituelle », les « opérations de maintenance​ » peuvent « prendre un peu plus de temps » que prévu, avait-il encore expliqué, ajoutant que « le recouplage (du réacteur) au réseau aura lieu dans la journée » de samedi. « Il n’y a rien de signifiant, la tranche sera redémarrée quand le réseau », qui n’a pas été impacté, « en aura le plus besoin », avait ajouté le porte-parole.

« Quand on a un arrêt automatique, on lance le diagnostic et on redémarre dès qu’on peut », avait-on alors expliqué vendredi à la centrale, alors que le deuxième et dernier réacteur en fonctionnement de la doyenne des centrales nucléaires françaises doit être définitivement débranché du réseau dans la nuit de lundi à mardi. Le réacteur n° 1 a quant à lui été définitivement arrêté le 22 février dernier.