Les deux mois de confinement n’auront été qu’une parenthèse sur le front de la pollution à Paris. Ce jeudi, la préfecture de Paris a placé la capitale et sa proche banlieue en circulation différenciée, en raison des prévisions de pollution à l’ozone causée par les fortes chaleurs attendues sur l’Ile-de-France.

Un polluant secondaire qui n’est pas émis directement par les activités humaines. Mais ces dernières jouent tout de même un rôle. « L’ozone résulte de transformations chimiques, sous l’effet du rayonnement solaire, de polluants primaires tels que les oxydes d’azote et les composés organiques volatiles, émis notamment par le trafic routier et les activités industrielles », explique ATMO Grand Est.

Ce pic de pollution à l’ozone fait écho à une étude du Centre de recherche sur l’énergie et la qualité de l’air (CREA)publiée ce mercredi. Cet organisme de recherche indépendant international, basé en Finlande, s’est penché sur le niveau de dioxyde d’azote (NO2), un gaz très toxique émis principalement par le trafic routier, dans les villes d’Europe de plus d’un million d’habitants, avant et après le déconfinement, relate Le Monde. Pour se faire, le CREA s’est basé sur les données collectées jusqu’au 20 juin par les réseaux officiels de surveillance de la qualité de l’air en Europe. A l’instar d’ Airparif en Ile-de-France.

Résultat : « La pollution atmosphérique a déjà commencé à converger vers des niveaux post-Covid 19 dans toutes les villes prises en compte dans l’étude », note le CREA. Avec néanmoins des rythmes différents.

