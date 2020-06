Un capybara en Argentine (photo d'illustration) — MARA SOSTI / AFP

Il ressemble à un cochon d’Inde, fait la taille d’un mouton, a des pattes palmées comme un canard et aboie comme un chien… Ce curieux animal, c’est le capybara : le plus gros rongeur au monde. Originaire d’Amérique latine, il peut mesurer jusqu’à 1 m 35 de long et peser jusqu’à 70 kg.

On trouve ce mammifère semi-aquatique près des lacs et des fleuves dans lesquels il se reproduit, se nourrit et s’hydrate. Notre partenaire Brut vous présente cet animal pas comme les autres :