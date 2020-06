ENVIRONNEMENT L'association Eau et rivières de Bretagne avait porté plainte après des rejets en 2017 à Plougrescant

L'anse de Gouermel, à Plougrescant (Côtes d'Armor) avait été le théâtre d'une pollution aux pesticides en juin 2017. — Eau et rivières de Bretagne

L’eau de l’anse de Gouermel s’était teintée d’une couleur rouge bien anormale. En juin 2017, une importante pollution avait touché la commune de Plougrescant, dans les Côtes d’Armor. Trois ans après les faits, la justice a reconnu coupable une exploitation de tomates du secteur. D'après l'association Eau et rivières de Bretagne, le propriétaire a été condamné à une amende de 50.000 € dont 25.0000 avec sursis pour des rejets dans un ruisseau.

Des concentrations très élevées de polluants avaient été relevées dans le milieu naturel en 2017 : 610 mg de nitrate par litre (douze fois la norme pour l’eau potable) et une concentration de pesticides de 12,14 µg par litre (24 fois la norme de qualité exigée par la réglementation). D’après l’association, cette pollution était la conséquence d’un « rejet ponctuel » lié à l’évacuation d’une solution nutritive dans le réseau d’eau pluviale et qui a terminé dans le ruisseau voisin. Une pratique qui serait « très partagée » chez les producteurs de tomates cultivées hors sol, accuse Eau et rivières de Bretagne.

L’association en veut pour preuve qu’une pollution de la même nature​ a été constatée dans le même cours d’eau il y a quelques jours.