L'ours retrouvé mort le 9 juin 2020 à Ustou dans l'Ariège. — Office français de la Biodiversité

Ce procédé à l’américaine a déjà permis à Sea Sheperd de retrouver la trace de deux marins « décapiteurs » de phoques bientôt jugés dans le Finistère. L’ONG quitte l’océan pour la montagne et récidive aujourd’hui en se mêlant de l’enquête sur la mort de l’ours pyrénéen, « abattu par arme à feu » et retrouvé mardi dans l’Ariège.

Elle offre une récompense de 10.000 euros « pour motiver ceux qui auraient des informations permettant de faire avancer l’enquête ». « Les informations seront transmises aux autorités en charge de l’affaire et la récompense sera versée si le témoignage aboutit à l’inculpation du ou des coupable(s) », précise Sea Shepherd dans un communiqué.

Notre récompense de 10 000 euros a permis de retrouver le décapiteur de phoques de Concarneau l'année dernière. Espérons que ça marchera pour retrouver l'assassin de l'ours en Ariège.



Une plainte à venir de l’association Rewild

« La saison de chasse étant fermée, l’enquête semble se diriger vers un acte délibéré de braconnage ou une mauvaise rencontre avec un éleveur », s’avance l’ONG, qui regrette que « pour son acte illégal et odieux », le chasseur qui a tué en 2004 l’ourse Cannelle, la dernière de souche pyrénéenne, n’ait écopé que d’amendes. Elle précise enfin qu’en parallèle, l’association Rewild, dont elle cofondatrice, va porter plainte.

Du côté de l’Ariège et de l’enquête officielle, confiée aux gendarmes de Saint-Girons, rien n’a filtré depuis mercredi, jour où le jeune ours mâle, non encore identifié, devait être autopsié à l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. Si son geste est délibéré, l’éventuel tireur risque trois ans de prison et une peine d’amende allant jusqu’à 150.000 euros.