Illustration: pluie et inondation dans le sud de la France. — Franck LODI/SIPA

Près de 200 personnes ont été mises en sécurité, dont 48 restaient confinées jeudi après-midi dans une crèche et un établissement scolaire​ d'Ajaccio, après des pluies diluviennes sur la ville à la mi-journée.

« Il n’y a pas de blessé à l’exception d’un sapeur-pompier professionnel qui a chuté en intervention et s’est fracturé une jambe », a indiqué un porte-parole des pompiers de Corse-du-Sud.

Ajaccio partiellement inondé

« Nous avons procédé à presque 150 mises en sécurité et nous avons des personnes qui sont toujours confinées dans une crèche et un établissement scolaire. Il y a 28 personnes dans la crèche et 20 dans l’établissement, elles ne sont pas en danger, mais on attend des conditions plus favorables pour l’évacuation de ces personnes », a-t-il précisé.

Ces pluies spectaculaires ont inondé deux artères de l’Est de la ville et ont conduit la police à fermer temporairement les accès de la ville dans l’après-midi, de crainte d’un nouvel épisode orageux. A 16h30, alors que le soleil était revenu sur la cité impériale, seules les deux artères inondées restaient fermées, a indiqué la ville sur son compte Twitter.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des voitures inondées, certaines emportées par les eaux de ruissellement dévalant vers la mer, au milieu de poubelles et de conteneurs de déchets recyclables. « 100 à 120 millimètres » sont tombés pendant cet épisode « particulièrement violent et localisé », a précisé la Collectivité de Corse.