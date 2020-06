Image d'un champ de maïs à Crannes-en-Champagne, près du Mans, en 2019. — J. F. Monier / AFP

Il pleuvait des cordes sur une grande moitié ouest de la France quand le Bureau de recherches géologiques et minières ( BRGM) a présenté son bébé. Le spécialiste des nappes souterraines vient de mettre au point un nouvel outil habilement baptisé « MétéEAU Nappes » qui pourrait permettre de mieux anticiper les périodes de sécheresse.

Alors que Météo-France a annoncé que l’été devrait être chaud et sec, cette nouvelle plate-forme devrait rapidement trouver son utilité auprès des autorités ou de certaines professions très sensibles à la situation des réserves en eau comme l’agriculture. Toujours en test, l’outil sera disponible cet automne et ouvert à tous.

« C’est un projet qui fait écho au changement climatique. Depuis quelques années, nous voyons de plus en plus d’alertes à la sécheresse et de plus en plus d’arrêtés de restriction d’eau être publiés ». Membre du BRGM, Jérôme Nicolas est l’un des concepteurs de « MétéEAU Nappes ». Basé sur les relevés quotidiens des 1.600 points de surveillance, ce service se repose sur un système de modélisation des relevés des réserves d’eau en surface, en souterrain et sur les prévisions météorologiques. « Notre expertise nous permet de fournir des prévisions de trois à six mois », assure Jérôme Nicolas.

Des inquiétudes pour le Rhône, la Saône et l’Alsace

Cet outil de prévision pourrait s’avérer précieux pour les préfectures, autorités compétentes pour faire appliquer des restrictions d’eau en cas de sécheresse. En anticipant d’éventuelles périodes sèches, les préfets pourraient davantage sensibiliser la population et les professionnels et ainsi éviter de puiser dans les ressources même plusieurs mois à l’avance. Cette année, le BRGM s’inquiète notamment pour les vallées du Rhône, de la Saône et les plaines d’Alsace et de Lorraine. « Les recharges hivernales ont été bonnes mais elles ne suffisent pas à combler le déficit de l’année précédente », précise Violaine Bault, hydrogéologue.

Toujours en test, la future plate-forme aura pour objectif d’être accessible au plus grand nombre. « La difficulté, ce sera l’interprétation car il faut avoir une bonne connaissance du contexte géologique pour bien analyser les données ». Dans certaines régions, les nappes souterraines ne se remplissent qu’en hiver mais sont peu sujettes à la sécheresse estivale. A l’inverse, certains territoires abritent plutôt des nappes appelées « réactives », capables de se régénérer lors d’un bel orage mais très sensibles aux sécheresses de l’été.