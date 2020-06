La tempête tropicale Cristobal s’est abattue dimanche, sur les côtes de la Louisiane, dans le sud-est des Etats-Unis.

Cristobal a touché la côte sud-est de cet Etat, avec des vents allant jusqu’à 80 km/h. Les rafales ont atteint 102 km/h sur une île proche, au large des côtes du Mississippi.

Le président américain, Donald Trump, a indiqué qu’il signerait une déclaration d’urgence, une mesure qui permet de débloquer des fonds fédéraux.

At the request of @SenJohnKennedy & @SenBillCassidy of the Great State of Louisiana, I will be approving & signing today an EMERGENCY DECLARATION which will help with all aspects of the big storm that is currently hitting your shores. FEMA is already there. God Bless You!