Ce lundi, comme chaque année à l’occasion de la journée mondiale des océans, des nettoyages de plages sont organisés un peu partout sur les côtes du monde entier. Parmi les déchets ramassés, les volontaires trouveront certainement des morceaux de filets et autres cordages issus de l’activité de la pêche.

Chaque année, 640.000 tonnes de lignes, gilets de sauvetage et autres matériels de pêche sont ainsi perdues en mer ou abandonnées dans les océans par les chalutiers, se transformant parfois en pièges pour les tortues et les dauphins.

The impact of #PlasticPollution is huge. @UN estimated that plastic marine litter causes $13 billion of financial damage to global marine ecosystems yearly. And marine animals are often killed or injured by ingesting plastic. 🐟https://t.co/mox6Vp3Imx#WorldEnvironmentDay 🌏 pic.twitter.com/8oCuC8BFpV