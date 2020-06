En Russie, un barrage flottant a été mis en place pour contenir une pollution massive aux hydrocarbures. Et c’est un succès, selon le ministère des Situations d’urgence, qui indique que la progression de ce polluant a été « stoppée ».

« La progression des hydrocarbures a été stoppée. Ils ne vont plus nulle part » grâce au déploiement d’un barrage de confinement flottant, a confirmé à l’AFP un représentant du ministère, ajoutant que le pompage du carburant avait commencé. « Des efforts sont faits pour éliminer la pollution », a poursuivi cette source. Il n’était pas en mesure de dire si la progression du carburant a été stoppée sur la rivière Ambarnaïa ou sur le lac Piassino, ce qui serait beaucoup plus grave car ses eaux s’écoulent dans le fleuve du même nom, très important pour la région.

A state of emergency has been declared after some 20 000 tonnes of diesel oil leaked into a river within the #ArcticCircle. The @CopernicusEU #Sentinel2 mission shows the extent of the spill, reported to have leaked to 12 km from the accident site. https://t.co/uUOsYPiVfr pic.twitter.com/BqWiSQwcRN