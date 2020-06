Un delphineau vient de voir le jour à Marineland (Antibes). Le parc compte désormais douz dauphins. — Marineland

Le parc animalier Marineland d’Antibes (Alpes-Maritimes) vient d’annoncer la naissance, vendredi 29 mai dernier, d’un delphineau d’environ 15 kg. C’est la deuxième naissance en deux mois d’un dauphin au sein du parc.

C’est Malou, une femelle dauphin âgée d’une quarantaine d’années qui a mis bas. Il est son cinquième bébé. Double événement pour Malou puisqu’il y a moins d’un mois, elle devenait également grand-mère.

Deuxième bébé dauphin en moins d’un mois au sein du Parc

Le 8 mai dernier, c’est Nala la fille de Malou, qui donnait naissance à Lùa. C’était alors la première fois qu’un dauphin, né à Marineland, mettait bas. Agée de 10 ans, la jeune maman a été aidée par une femelle plus expérimentée, explique le parc, à savoir sa propre mère, Malou, elle-même en pleine gestation.

La gestation chez la femelle dauphin dure une année. Désormais, Marineland, principal delphinarium en France, compte 12 douze dauphins.

Les anti-captivités toujours mobilisés

Par ailleurs, certaines ONG contestent toujours la reproduction des dauphins en captivité. En mai 2017, Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, était allée en ce sens en signant un arrêté interdisant la reproduction des dauphins et des orques en France. L’arrêté prévoyait aussi l’augmentation de la taille des bassins et l’interdiction du chlore dans le traitement de l’eau, dans le but notamment de « supprimer la souffrance animale ».

Marineland avait alors dû prendre des mesures contraceptives pour éviter la reproduction de ses animaux. Mais en janvier 2018, les parcs aquatiques avaient obtenu du Conseil d’Etat l’annulation pour vice de procédure de cet arrêté ministériel.