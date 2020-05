Dans la nuit de samedi à dimanche, le photographe Eric Castaings a pris cette magnifique photo de météore alors qu'il se trouvait du côté du Tourmalet, dans les Pyrénées. — Eric Castaings photographies

Il était là pour la Voie lactée, il a eu droit à un spectacle bien plus rare. Dans la nuit de samedi à dimanche, Eric Castaings se trouvait sur du côté du mythique col du Tourmalet avec deux amis pour une randonnée nocturne sur la piste de belles images du ciel étoilé.

Armé de ses objectifs, cet habitant des Hautes-Pyrénées était en train d’effectuer une pose longue pour capter la beauté de la mer de nuage flottant au-dessus du massif et celle des couleurs du ciel, lorsqu’un météore est passé. Et pas n’importe lequel, il s’agit d’un bolide, dont la traînée lumineuse est plus visible que celui des étoiles filantes.

« Un vrai coup de chance »

Un phénomène plus rare aussi. « C’est un vrai coup de chance qu’on a qu’une ou deux fois dans sa vie, l’appareil aurait pu être orienté différemment. J’en avais déjà vu un il y a sept ou huit ans alors que j’étais en voiture. Là, on m’a dit qu’on l’avait vu jusque dans le Var », relève le photographe professionnel qui a fait du massif son terrain de jeu.

Au départ, il a cru qu’il s’agissait d’une météorite, mais il a découvert qu’en astronomie, ce météore, dont l’éclat dépasse celui de la pleine lune, était affublé du nom de bolide. Les météorites sont les morceaux qui finissent sur terre et ne se sont pas désintégrés lors de leur entrée dans l’atmosphère.

Avec ses amis, il a continué à capturer ce que lui offrait le ciel étoilé jusqu’au petit matin. En regardant de plus près, il regrette que les étoiles ne soient pas toutes nettes. Nous, on y voit que du feu.