Jacob Karhu a vécu plus d'un mois en Antarctique — Brut/Jacob Karhu

On avait quitté le jeune Jacob Karhu alors qu’il venait de passer sept mois en autosuffisance dans une bergerie des Pyrénées. L’étudiant ermite de l’ENS a grandi et c’est en Antarctique qu’il poursuit ses recherches de doctorant. Son sujet d’étude ? Le climat, dont les traces sont emprisonnées sous forme de gouttelettes de gaz à plusieurs kilomètres sous la surface de glace. En retirant des carottes de glace, Jacob Karhu remonte le temps et améliore notre connaissance du passé de la planète.

Entre session de congélation 100 % naturelle et séance d’habillement extrême, il nous raconte 24 heures de son quotidien de chercheur sur la station Concordia, à 1.000 kilomètres des côtes de l’Antarctique et plus de 3.000 mètres d’altitude. 24 heures de jour, rien que ça, ça vaut le détour :