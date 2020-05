Aux Etats-Unis, l’Etat de Washington a reçu plusieurs signalements de la présence de frelons géants d’Asie. C’est une première sur le territoire américain. Mesurant jusqu’à 5 cm, ces insectes sont peu dangereux pour les humains mais très destructeurs pour les abeilles.

Une grosse tête jaune-orangée, des yeux noirs et un abdomen strié de jaune et noir. C’est sous cette forme que se présente le frelon géant d’Asie (Vespa mandarinia), explique la BBC dans un article. Cette espèce a fait son apparition pour la première fois en Amérique du Nord en Colombie britannique au Canada en août 2019. Quelques mois plus tard, en décembre, elle a été repérée dans l’Etat de Washington et signalée par le département de l’Agriculture de l’Etat de Washington (WSDA).

Meet the Asian giant hornet — also known as the “murder hornet.” It can kill a human just by stinging a person a couple of times. And for the first time ever, one was spotted in the US. https://t.co/aGLtbk9VUE pic.twitter.com/zG5KSxU3YW