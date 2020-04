Le compost, collectif ou individuel, est le premier réflexe d'un mode de vie zéro déchet. — Creative Commons / Pixabay.

Les déchets organiques dans nos poubelles représentent un tiers de ce qu'on y retrouve. Généralement, ils finissent incinérés ou enfouis. Quand on parle de déchets organiques, on parle d'épluchures, de coquilles d'oeufs, de marc de café. Or, ces déchets, il est possible de les transformer en engrais.

Mais faire son compost, cela s'apprend. Notre partenaire Brut est allé interviewer Hugo Meunier, le cofondateur de Merci Raymond, qui vous explique comment fabriquer son compost soi-même pour transformer nos biodéchets en engrais.