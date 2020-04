BIODIVERSITE La dépouille de Cachou a été retrouvée le 9 avril sur le versant espagnol des Pyrénées. En attendant le résultat de l’autopsie, certaines associations écologistes remettent en cause la version des autorités

La dépouille de l'ours Cachou entouré d'agents spécialisés du Conseil général du Val d'Aran, en Espagne, lors de sa découverte le 9 avril 2020. — Conselh Generau d'Aran

L’ours Cachou a été retrouvé mort le 9 avril dans le Val d’Aran, sur le versant espagnol des Pyrénées.

Les autorités locales évoquent une bagarre avec un autre plantigrade, suivie d’une chute mortelle, alors que certaines associations espagnoles privilégient la piste de l’empoisonnement.

Côté français, l’association Ferus attend les résultats de l’autopsie tout en soulevant certaines questions.

La mort de Cachou continue d’attiser des débats enflammés, de part et d’autre des Pyrénées. Le cadavre de cet ours de cinq ans a été retrouvé le 9 avril sur le versant espagnol du massif. Depuis, une passe d’armes a eu lieu entre le Conseil général du Val d’Aran, entité administrative de Catalogne, et les associations écologiques locales.

En France, la coordination CAP-Ours, qui regroupe une vingtaine d’associations favorables au plantigrade, a écrit au ministère de l’Ecologie pour demander un supplément d’informations. Les résultats de l’autopsie de Cachou à Barcelone sont très attendus, mais la situation sanitaire liée au coronavirus retarde forcément les opérations.

COMUNICAT| Pr’amor des interpretacions que s’an realizat per part de quauqui mieis de comunicacion e associacions conservacionistes, eth Conselh Generau non realizarà cap valoracion dera mòrt de Cachou enquia dispausar der informe de necròpsia encargat: https://t.co/M9k44C87Nl pic.twitter.com/7cjAdxH8c1 — Conselh Generau Aran (@conselharan) April 16, 2020

Pour l’instant, c’est le rapport préliminaire diffusé le 14 avril par le conseil général du Val d’Aran qui fait foi. « Un trou dans sa fourrure a été constaté, qui fait penser à une bagarre avec un autre ours », détaille Sabine Matraire, vice-présidente de Ferus, membre de CAP-Ours. Selon ce document, Cachou aurait ensuite fait une chute, mortelle, de 40 mètres.

Le mystère du « sourire sardonique »

Mais un autre élément a mis la puce à l’oreille des défenseurs des plantigrades. « Dans des articles de presse à la suite de la mort de Cachou, on a découvert qu’il avait été le cobaye d’expérimentations, avec l’utilisation d’un produit chimique, un fongicide, pour essayer de le dégoûter de la viande de cheval », reprend Sabine Matraire. Car ce mâle était réputé pour ses attaques sur les animaux d’élevage.

Quatre associations espagnoles ont diffusé un communiqué, le 15 avril, pour contester la version du rapport préliminaire. Selon elles, les photos du cadavre permettent de voir que l’animal affichait « un sourire sardonique », « un rictus caractéristique chez les mammifères tués par empoisonnement ».

Un constat démenti dès le lendemain par le Conseil général du Val d’Aran, qui a assuré par ailleurs qu’une seule dose de ce fongicide avait été appliquée en octobre dernier… Sabine Matraire se veut prudente, mais s’interroge. « Quel est ce fongicide ? Quelle a été la dose utilisée ? Est-ce qu’en fonction de la quantité utilisée et possiblement ingérée par Cachou, celui-ci a pu être affaibli et moins bien se défendre ? »

Les résultats de l’autopsie permettront, peut-être, de désamorcer la polémique. Mais ils ne calmeront pas les sempiternelles querelles entre pro et anti-ours dans le massif pyrénéen.