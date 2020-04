Des salariés d'Amazon veulent faire une grève en ligne le 24 avril

Des ingénieurs et codeurs d'Amazon ont appelé jeudi à faire grève le 24 avril, pour protester contre le licenciement de certains de leurs collègues qui ont pris position contre le groupe et pour obtenir de meilleures conditions de travail pour les employés des entrepôts.

«Nous voulons dire à Amazon que nous en avons ras-le-bol de tout ça, des licenciements, des tentatives de nous réduire au silence, de la pollution, du racisme et du dérèglement climatique», a déclaré Maren Costa, ex-employée de l'entreprise, d'après un communiqué du groupe Amazon Employees for Climate Justice (AECJ).

Elle a tenu ses propos jeudi lors d'une réunion en ligne avec près de 400 salariés, organisée par l'AECJ, qui pousse le géant du e-commerce à faire plus d'effforts pour réduire son impact sur l'environnement. Ajoutant: «Nous demandons donc aux employés de la tech de ne pas se connecter à leur poste de travail vendredi 24 avril».

Maren Costa et Emily Cunningham, deux leaders de l'AECJ, ont été licenciées la semaine dernière, officiellement «pour avoir enfreint le règlement intérieur de manière répétée», d'après un porte-parole du groupe, cité par la chaîne américaine CNBC.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une requête de l'AFP.

1/ Amazon fired tech workers after we invited employees to an internal virtual event to hear directly from our warehouse coworkers and @NaomiAKlein! Amazon employees: our Thurs event is ON. Since Amazon censored this event, you must RSVP here: https://t.co/AMOKOx71r5