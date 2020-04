Au large de Coral Bay, en Australie. — CATERS

Il n’est pas trop tard, mais il va falloir aller vite. La régénération des océans est encore possible d’ici à trente ans, estime une étude scientifique menée conjointement par seize universités de dix pays et récemment publiée dans la revue Nature. « Nous concluons qu’il est possible de reconstruire une grande part de la vie marine d’ici à 2050, même si c’est un important défi », estime ainsi Carlos M. Duarte, l’auteur principal de ces travaux.

Ces derniers ont notamment mis en lumière la capacité de résilience de la vie marine. Ainsi, le nombre d’espèces menacées d’extinction est passé de 18 % en 2000 à 11 % en 2019, grâce à la protection de leurs écosystèmes. En d’autres termes, toujours selon Carlos M. Duarte : « Si vous cessez de tuer la vie marine et que vous la protégez, elle reviendra ».

Plusieurs combats à mener de front

Surpêche, pollution plastique, réchauffement climatique, les pressions sur les océans sont nombreuses. Et pour tenir l’objectif d’un retour à la « normale » en 2050, il faut, selon cette étude, mener plusieurs combats de front. Sachant que cette lutte a un coût, mais aussi de nombreux bénéfices.

Envie d’en savoir plus sur cet espoir pour la vie aquatique (et donc pour la planète entière) ? Notre partenaire, Brut, vous dit tout en vidéo :