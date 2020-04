Un ours filmé dans les Pyrénées. — PNAltPirineu

Son collier GPS montrait une immobilité anormale depuis plusieurs jours. L’ours Cachou a été retrouvé mort jeudi, sur un versant escarpé de la commune de Les, dans le Val d’Aran, annoncent les autorités de l’enclave espagnole sur leur site Internet.

Le décès, inexpliqué pour l’heure, de cet ours mâle de 5 ans, fait déjà vivement réagir les défenseurs des plantigrades.

Agents de Miei Ambient deth Conselh trapen mòrt ar os Cachou en municipi de Les, dempús de comprovar qu’er animau portaue dies immobil. Peth moment, se desconeish era causa dera mòrt: https://t.co/gbzZqyUcV5 pic.twitter.com/wqI4gWO6xs — Conselh Generau Aran (@conselharan) April 9, 2020

« Cachou avait une importance particulière, il était l’unique descendant de l’ours Balou, lâché à Arbas (Haute-Garonne) en 2006. Il portait un patrimoine génétique différent du reste de la population et constituait un espoir pour l’avenir de l’espèce dans les Pyrénées », rappellent ce vendredi les associations Pays de l'ours-Adet et Ferus. « Sa disparition sans descendance (connue) renvoie à la grande fragilité de la population pyrénéenne d’ours, notamment du fait d’une diversité génétique insuffisante », poursuivent-elles.

Autopsie à Barcelone

La dépouille de Cahou a été transférée à l’université autonome de Barcelone où le service d’écopathologie de la faune sauvage doit pratiquer une autopsie.

Les deux associations demandent au gouvernement français « d’intervenir auprès des autorités espagnoles et catalanes afin que la cause de la mort de Cachou soit établie et rendue publique ».

Réputé comme vorace pour ses attaques sur les animaux domestiques, l’ours Cachou était particulièrement surveillé par les Espagnols.