NATURE Le photographe indépendant Nathan Birrien raconte sa « rencontre » avec un ours qui marchait à 2.800 mètres d’altitude, samedi dans les Hautes-Pyrénées

L'ours surpris en haut d'une montagne des Hautes-Pyrénées, le 4 avril 2020. — Nathan Birrien Visual

Des montagnes enneigées, un ciel d’un bleu limpide sur lequel se découpe la silhouette sombre d’un ours. « C’est la photo la plus inattendue que j’ai faite, confie Nathan Birrien, contacté par 20 Minutes. Le fait de le voir marcher seul sur la crête, c’était unique. » Et c’est arrivé près de chez lui. samedi en fin de journée, sur la commune d’Azet, dans les Hautes-Pyrénées.

« Je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment, indique le photographe indépendant de 24 ans. Grâce à quelques sources, j’ai appris la présence probable d’un ours. J’ai eu la chance de pouvoir l’observer pendant une petite heure. »

Spécialiste des paysages de montagne

Au téléobjectif, Nathan Birrien a immortalisé cette parenthèse de grâce au cœur d’une actualité macabre. Ce spécialiste des paysages de montagne en toute saison, également pilote de drone, a ensuite partagé ses clichés, joliment accueillis sur les réseaux sociaux.

Le héros pyrénéen du week-end a quant à lui poursuivi sa route, bien loin des problématiques humaines de confinement.