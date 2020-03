Dans le Parc Naturel Régional du Pilat, en Loire, le 18 janvier 2020 (image d'illustration). — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

Le passage à l’heure d’été n’y fera rien. Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures devraient chuter, la faute à une incursion d’air froid venu du Groenland.

Pour la moitié nord, Météo-France prévoit une « offensive hivernale », avec des températures qui ne dépasseront pas les 10°C. Des flocons de neige pourront tomber dès 300 mètres d’altitude, notamment sur les collines de l’Artois, des Ardennes et sur le plateau lorrain. Selon La Chaîne Météo, 2 à 3 cm de neige au-dessus de 500 mètres d’altitude sont à prévoir sur le Jura. De la pluie est attendue dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, mais aussi dans tout le Sud-Ouest. Quelques averses pourraient également frapper la Corse. Celle-ci, ainsi que la côte niçoise, devraient tout de même tirer leur épingle du jeu, avec des températures prévues entre 10 et 11°C.

Chute spectaculaire des #températures entre ce samedi et demain dimanche. Par endroit, on perdra près de 8 à 10°C en l'espace de 24 heures. pic.twitter.com/qfFhGKch7O — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 28, 2020

Dans la nuit de dimanche à lundi, le froid continuera cependant à s’étendre vers le sud. « Des chutes de neige plus significatives sont attendues à très basse altitude du Limousin à l’Auvergne dès 500m dimanche, puis jusqu’en Occitanie lundi, où la neige pourra tomber dès 300m » avertit Météo-France, qui prévoit également un risque de gel dans le Nord.

Dans certaines zones, l’écart d’avec les températures du début du week-end pourra être proche de 10°C. Si vous avez une bonne raison de sortir malgré le confinement, n’oubliez donc pas votre écharpe.