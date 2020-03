Ce soir, regardez passer l’ISS dans le ciel, ça vous changera les idées

Lancer le diaporama La Terre vue de l'ISS par l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti. — Cristoforetti - ESA NASA - Sipa

Ils sont six, confinés là-haut dans la Station spatiale internationale (ISS), à 400 kilomètres de la Terre, et on ne s’est peut-être jamais senti aussi en phase avec eux. Et ce sera encore plus vrai ce mardi 24 mars au soir, où, phénomène assez rare, l’ISS sera très visible à l’œil nu. D’un balcon parisien, d’une fenêtre toulousaine, d’un carré de jardin ailleurs en France, il ne tiendra qu’à vous d’élargir l’horizon du confinement, en levant la tête.

Le parcours de l'ISS au-dessus de la France le 24 mars 2020. - Capture d'ecran

« L’ISS apparaîtra du côté du couchant, au sud-ouest, à 19h50, explique Christophe Chaffardon, directeur éducation et médiation scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. Le point, très, très lumineux apparaîtra à 40° au-dessus de l’horizon à Toulouse, à la verticale à Paris ». La station disparaîtra quand elle sera au Nord-Est.

Un passage furtif, d’un peu moins de cinq minutes, rendu visible parce qu’au crépuscule l’ISS sera encore éclairée par la lumière du Soleil alors que la nuit sera tombée sur Terre. Et aussi parce que la météo prévoit un ciel plutôt dégagé sur l’Hexagone ce mardi soir.

En plus, vous serez pile poil en position pour le #20honapplaudit. Une autre grande lumière.