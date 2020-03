« Chez les mammifères sauvages aussi, les femelles vivent plus longtemps »

Une lionne photographiée le 18 novembre 2012 dans un parc national du Zimbabwe. — MARTIN BUREAU / AFP

Des chauves-souris aux lions, en passant par les orques. Une équipe menée par Jean-François Lemaître, chercheur CNRS en biologie évolutive, a compilé les données démographiques de 134 populations de mammifères sauvages, issus de 110 espèces.

Comme chez les humains, le constat est manifeste : les femelles vivent plus longtemps que les hommes. Leur longévité est en moyenne supérieure de 18,6 % à celle des mâles, quand elle n’est « que » de 7,8 % chez les humains.

Aux causes biologiques et comportementales, Jean-François Lemaître ajoute aussi le facteur environnemental. Le chercheur répond à 20 Minutes.

L’espérance de vie à la naissance atteint 79,8 ans pour les hommes et 85,7 ans pour les femmes en 2019 en France métropolitaine, selon l’Insee. Ce qui vaut pour la France vaut pour la très grande majorité des pays : l’espérance de vie des femmes est plus importante que celle des hommes.

« De 7,8 % », précise Jean-François Lemaître, chercheur CNRS au Laboratoire biométrie et biologie évolutive, à Lyon. « Neuf supercentenaires (personnes dépassant l’âge de 110 ans) sur dix sont d’ailleurs des femmes ».

Pourquoi ? La science tâtonne, rappelait Slate dans un article de février 2019. Les causes seraient en partie biologiques – la testostérone pourrait altérer la vie de l’homme d’un point de vue médical – et en partie comportementales (en moyenne, les hommes boivent plus, fument plus, ont plus de comportements à risques…).

Et qu’en est-il chez les autres mammifères ? C’est la question que se sont posé une quinzaine de chercheurs, dont Jean-François Lemaître, dans une étude qui paraît ce lundi dans la revue scientifique Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences). Jean-François Lemaître répond à nos questions.

Quelle est déjà la genèse de cette étude ?

L’une des thématiques sur lesquelles nous travaillons, au Laboratoire biométrie et biologie évolutive, est l’écologie du vieillissement. Autrement dit, pourquoi on vieillit et comment expliquer les différences de vieillissement entre les espèces, et même entre les populations d’une même espèce. Nous travaillons notamment beaucoup sur le chevreuil, chez lequel nous suivons les individus de deux populations en forêt, de la naissance jusqu’à la mort.

Parmi les facteurs qui peuvent jouer sur le vieillissement, il y en a un qui est particulièrement mis en avant, en prenant l’être humain comme exemple : c’est le sexe. Nous sommes allés regarder si ces différences entre mâles et femelles se retrouvent aussi dans la nature. Des études similaires ont déjà été menées par le passé. Mais soit sur des jeux de données plus petit que le nôtre, soit sur des populations captives. L’intérêt de notre étude est d’avoir collecté des données sur 134 populations de 110 espèces de mammifères, et ainsi pouvoir dresser un tableau plus général.

Vous en arrivez au constat que, pour 60 % des 134 populations étudiées, les femelles vivent plus longtemps que les mâles…

Dans cette étude, pour chacune des populations étudiées, nous avons pris en compte les individus qui ont survécu jusqu’à l’âge de la première reproduction. Puis, nous avons calculé quatre mesures de longévité, en comparant à chaque fois mâles et femelles. A savoir la longévité maximale (l’âge maximum qu’une espèce peut atteindre même si un seul individu l’atteint), la longévité moyenne (c’est-à-dire l’espérance de vie pour un adulte ayant survécu jusqu’à l’âge de se reproduire), la longévité médiane (l’âge auquel la moitié des individus d’une même population sont décédés), et enfin l’âge auquel 80 % des individus d’une même population sont décédés. Sur ces quatre mesures de longévité, pour 60 % des populations étudiées, les femelles présentent des résultats supérieurs aux mâles. Si on prend ces mesures une par une, on dépasse souvent très largement ces 60 %.

Globalement, on observe aussi que la longévité des femelles est en moyenne supérieure de 18,6 % à celle des mâles, alors que la différence n’est que de 7,8 % chez les humains. Pour certaines espèces, les différences sont plus importantes encore. C’est le cas du lion, espèce pour laquelle nous avons étudié deux populations. Trois ans après avoir atteint l’âge de la première reproduction, 50 % des mâles sont déjà décédés. Ce n’est le cas que sept ans après pour les femelles. Les différences sont aussi très marquées chez les orques.

Est-ce l’inverse pour certaines espèces : les mâles vivent plus longtemps que les femelles ?

Quand on dit que pour 60 % des populations étudiées, les femelles vivent plus longtemps que les hommes, pour les 40 % restantes, en réalité, les différences de longévité entre les deux sexes sont juste quasi inexistantes. Dans de rares cas, les mâles vivent sensiblement plus longtemps que les femelles au sein des espèces que nous avons étudiées. Sauf peut-être pour les myotis daubentonii et les myotis lucifugus, deux espèces de chauve-souris, où la différence était assez marquée.

Comment expliquer ces différences de longévité chez les animaux ? Les causes sont-elles, là aussi, biologiques et comportementales ?

C’est un intérêt de l’étude à nos yeux. En constatant que globalement, chez les mammifères, les femelles vivent plus longtemps que les mâles, on tend à montrer que cette différence est biologiquement très ancrée. Et que la question des comportements [en moyenne, les hommes fument plus et boivent plus] ne jouerait finalement qu’à la marge.

Pourtant, n’y a-t-il pas aussi des différences de comportements entre mâles et femelles chez bon nombre de mammifères ?

Si, il y a des différences dans les stratégies de vie. Dans beaucoup d’espèces, les mâles vont devoir allouer beaucoup plus de ressources à la compétition sexuelle, au contrôle d’un harem, à la défense d’un territoire ou la conquête d’un nouveau… C’est effectivement un facteur qui peut moduler les différences de longévité entre les mâles et les femelles. En clair, en allouant beaucoup de ressources à la compétition sexuelle, il est probable que les mâles amenuisent leurs défenses immunitaires et se retrouvent alors plus exposés à la présence de pathogène dans leur environnement local (virus, parasites, etc.).

A nos yeux, cet environnement local joue beaucoup dans les différences de longévité, plus qu’on ne pouvait l’imaginer. On le voit d’ailleurs dans notre étude concernant les espèces pour lesquelles nous avons pu étudier deux populations vivant dans des milieux différents. Entre les deux, les écarts de longévité entre les deux sexes peuvent être importants.