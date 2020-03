La genette est un animal très discret. — Denis Farrell/AP/SIPA

Une genette a été observée en février dernier dans le Parc national des calanques à Marseille.

Les naturalistes s'en réjouissent, car ces observations sont plutôt rares. La genette est plutôt en déclin en France.

Tout est parti d’un tas de crottes. En février dernier, une équipe de botanistes du Parc national des calanques de Marseille repère des excréments qui ne ressemblent pas à ceux des renards, nombreux dans le Parc. « Comme ce sont des naturalistes aguerris, ils ont compris que c’était un crottier, un endroit où les genettes font leurs besoins », raconte Fabien Revest, inspecteur de l’environnement au Parc.

Il décide alors d’aller sur place, pendant la nuit, pour tenter d’observer cet animal. Une bestiole plutôt rare et surtout très discrète, qui se déplace habilement dans les arbres et sort uniquement après le coucher du soleil, pour chasser rongeurs et petits oiseaux. « La première nuit a été payante, sourit Fabien Revest. C’est une espèce qui a un odorat très développé et qui se sauve quand elle vous repère, mais avec une caméra nocturne, on a réussi à observer l’animal. » Et même à le filmer, pendant une vingtaine de secondes.

Cette vidéo réjouit Jean-Yves Bichaton, chef de service départemental à l’Office de la biodiversité. « C’est une bonne nouvelle car c’est une espèce qui est plutôt en déclin en France », note-t-il. De nombreuses genettes sont tuées tous les ans sur les routes de la région PACA. Les agents de l’Office de la biodiversité (ex-Office de la chasse et de la faune sauvage) observent ponctuellement des genettes, notamment en Camargue. « Mais ça reste un animal très discret », rappelle Jean-Yves Bichaton. Ce qui donne encore plus de valeur à la vidéo captée par les agents du Parc national des calanques…

Le lieu exact tenu secret

Il y aurait un peu moins de 10.000 genettes en France. Cette espèce, importée d’Afrique par les Romains, qui utilisaient les genettes comme animaux de compagnie, est protégée depuis les années 1970. Les agents du Parc national refusent d’ailleurs d’indiquer le lieu exact de leur observation, pour éviter que la genette ne soit braconnée – ou dérangée. Ils retourneront prochainement sur place à la recherche d’autres crottiers… et donc d’autres genettes qui rôderaient dans les calanques.