Greta Thunberg absente des marches climat en France en fin de semaine

« Pour des raisons familiales », la militante suédoise Greta Thunberg ne pourra pas participer vendredi et samedi à des marches pour le climat en France, organisées avant les élections municipales, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter, ce mardi.

« Je ne serai pas en mesure de participer aux marches à Grenoble et à Paris ces vendredi et samedi pour des raisons familiales », a expliqué l’adolescente de 17 ans. « J’espère revenir en France dès que possible. »

Due to family reasons I will not be able to participate in the marches in Grenoble and Paris this Friday and Saturday. Hope to return to France as soon as it’s possible.