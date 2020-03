Une mini-Lune, de la taille d’une voiture, observée dans l’orbite terrestre

Il n’y a pas que la Lune qui tourne autour de la Terre. Les scientifiques du Minor Planet Centre (Centre d’étude des planètes mineures) viennent d’annoncer que, depuis trois ans environ, une seconde lune était entrée dans l’orbite terrestre, signale The New Scientist.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl